"ฮุนได มอเตอร์" ติดโผ World’s Best Companies 2025 อันดับ 33 สะท้อนความแข็งแกร่งบริษัท

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ติดโผ World’s Best Companies 2025 โดยนิตยสาร TIME ในอันดับที่ 33 จาก 1,000 บริษัทในลิสต์ สะท้อนทั้งความแข็งแกร่งของผลประกอบการ และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีที่พลิกโฉมโลก ในปี 2568
ทั้งนี้ ฮุนไดมีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 24.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยับขึ้นสู่อันดับ 30 ของ Interbrand Best Global Brands Rankings ที่เติบโตต่อเนื่องยาวนาน 16 ปี ตั้งแต่ปี 2010 และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 5 ปี พร้อมรักษาตำแหน่ง Top 30 แบรนด์ระดับโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน
