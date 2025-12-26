ชาวจีนวิพากษ์ยับ "เผิง เป่ยหยุน" ผู้ผลักดันนโยบายลูกคนเดียว หลังเสียชีวิต

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันนี้ (26 ธ.ค.) ว่า สื่อของรัฐบาลจีนยกย่อง นางเผิง เป่ยหยุน อดีตประธานคณะกรรมการวางแผนครอบครัวของจีน ระหว่างปี 2531-2541 ว่า เป็นผู้นำที่โดดเด่น ในงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็ก
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาบนโซเชียลมีเดียของจีนต่อการเสียชีวิตของเธอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในกรุงปักกิ่ง ก่อนวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 96 ปีของเธอ กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยอ้างถึงนโยบายลูกคนเดียว ที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปี 2523 ก่อนสิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 ซึ่งตอนนั้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบังคับให้ผู้หญิงต้องเข้ารับการทำแท้งและการทำหมัน
