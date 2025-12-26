ข่าวปลอม อย่าแชร์! บอร์ด ปตท. ลักลอบส่งน้ำมันให้กับกัมพูชา ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง บอร์ด ปตท. ลักลอบส่งน้ำมันให้กับประเทศกัมพูชานั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และกระทรวงพลังงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทางกลุ่ม ปตท. ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยกลุ่ม ปตท. มีนโยบายงดการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านมา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และถือปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
