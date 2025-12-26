xs
ราคาทองครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 15:04 น. (ครั้งที่ 12) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 66,250.00 บาท รับซื้อ 66,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 67,050.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 64,824.16 บาท