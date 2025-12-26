xs
ราคาทองคำครั้งที่ 10 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 67,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.19 น. ครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,250.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,824.16 บาท