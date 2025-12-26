พี่คู่ฟ้าชวนน้องๆ ส่ง “เรื่องที่อยากบอกประเทศไทย”เนื่องในวันเด็ก 2569

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า พี่คู่ฟ้า และ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เชิญชวนน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ขวบ ส่ง "เรื่องที่อยากบอกประเทศไทย" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2569 โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น เป็นข้อความกรอกในแบบฟอร์มเลย หรือ แนบไฟล์รูปการ์ดที่วาดเอง หรือ E-Card หรือ คลิปวิดีโอสั้น ฯลฯ
ส่งมาทาง https://forms.gle/AcaFboBTj6VCcVEy7 "เท่านั้น" ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มกราคม 2569 ลุ้นรับกระเป๋าไทยคู่ฟ้า
หมายเหตุ : ผลงานบางส่วนจะเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดีย ไทยคู่ฟ้า การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด