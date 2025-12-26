กปภ.มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ลดค่าติดตั้งประปา 15% และบริการน้ำดื่มฟรี

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ.จัดเตรียม “โครงการของขวัญปีใหม่ กปภ. 2569” เพื่อเป็นของขวัญในการลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ที่มีระยะทางไม่เกิน 10 เมตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงระบบประปาคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2569) โดยเปิดลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน PWA Plus Life, LINE Official @PWAThailand, เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th โดยสามารถชำระเงินได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ กปภ. ยังส่งมอบความสุขด้วย โครงการน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน Mini Station ซึ่งประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำได้ฟรี 20 ลิตรต่อคนต่อวัน ที่จุดให้บริการ ได้แก่ กปภ.สาขาเพชรบุรี สาขาทุ่งสง สาขาน้ำพอง สาขาบึงกาฬ สาขานางรอง สถานีจ่ายน้ำมาบตาพุด 1 (จ.ระยอง) สถานีจ่ายน้ำหนองขาหย่าง 2 (จ.อุทัยธานี) สถานีผลิตน้ำหันตรา (จ.พระนครศรีอยุธยา) สถานีผลิตน้ำควนโดน (จ.สตูล) และสถานีผลิตน้ำห้วยจรเข้มาก (จ.บุรีรัมย์) พร้อมตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน จำนวน 234 ตู้ ณ กปภ.สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึง
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.มุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกครัวเรือน พร้อมพัฒนาการให้บริการทุกด้านอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากลูกค้าประชาชนพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบประปาสามารถแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข้อมูลข่าวสารของ กปภ. ได้ที่ Line OA : การประปาส่วนภูมิภาค (@PWAThailand) และแฟนเพจ Facebook : การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่