กทม.เตรียมใช้ AI ตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าลดขั้นตอน-ลดระยะเวลา

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดทำและตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (AI for EIA) โดยจะดำเนินการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประกอบการพิจารณา EIA ให้มีความรวดเร็ว ได้มาตรฐาน และคงคุณภาพทางวิชาการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีจำนวนโครงการที่เข้าพิจารณา EIA เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 โครงการ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดทำและตรวจสอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (AI for EIA) มีเป้าหมายในการลดระยะเวลาพิจารณาการตรวจสอบรายงาน EIA ได้มากกว่า 30% ในการนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ฯ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะได้รวบรวมและนำไปปรับปรุงการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ฯ (AI for EIA) เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป