หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 5.28 จุด มูลค่าซื้อขาย 7,776.40 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,259.49 จุด ปรับลง 5.28 จุด หรือ 0.42% มูลค่าซื้อขาย 7,776.40 ล้านบาท