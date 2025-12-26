xs
ราคาทองคำครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 67,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.11 น. ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,200.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,778.68 บาท