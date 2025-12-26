"ในหลวง"ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไม่สงบชายแดนไทย–กัมพูชา ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับผู้เสียชีวิตไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์
พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้แทน เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าหีบศพของผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความอาลัย และพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้
ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และให้พิจารณาสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่กำลังพล และครอบครัว รวมถึงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่