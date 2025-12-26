กรมการขนส่งฯ ขอความร่วมมือรถบรรทุกหลีกเลี่ยงขนส่งสินค้าช่วงปีใหม่ ลดอุบัติเหตุทางถนน

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้รถ ให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น พร้อมกำชับผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมของรถก่อนใช้งาน และลงทะเบียนระบบ “DLT GPS-NOTICE” เพื่อติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้วางแผนการรับ - ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน