ส.ผู้สื่อข่าวฯ มีมติงดตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2568 ชี้ยังไม่มีตำรวจท่านใดมีผลงานเด่นชัด

สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง มีมติงดตั้งฉายาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี 2568 โดยคำแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรม แห่งประเทศไทย ได้มีการตั้งฉายาตำรวจเป็นประจำปีทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานของผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยปราศจากอคติ ซึ่งมีทั้งในด้านดี และด้านไม่ดีในแต่ละรอบปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวแทนจากสื่อต่างๆ ในสายข่าวอาชญากรรม มีมติเห็นว่าในปีที่ผ่านมายังไม่มีตำรวจท่านใดที่มีผลงานที่เด่นชัด เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน ตรงกันข้ามกับปรากฏเรื่องราวหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่โปร่งใส , การแทรกแซงทางการเมือง การทุจริต และความขัดแย้งระหว่างนายตำรวจระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและประสิทธิภาพการทำงาน
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จึงมีมติเห็นพ้องว่าควรงดตั้งฉายาตำรวจในปีนี้ไปก่อน และคาดหวังว่า ในปี 2569 ตำรวจจะต้องเร่งกู้ภาพลักษณ์ที่ดีให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงจะได้มีการตั้งฉายาเพื่อสะท้อนการทำงานของตำรวจตามธรรมเนียมสืบไป