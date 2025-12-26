พรรคไทยภักดีประกาศนโยบายปราบโกง เสนอยกเลิกแบงค์ 1000 และแบงค์ 500

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #พรรคไทยภักดีจะยกเลิกแบงค์1000และแบงค์500
การปราบโกง(สีเทา) ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น
- ความมุ่งมั่นของผู้มีอำนาจ
- เพิ่มโทษประหารชีวิต ถ้าโกงเกิน 100ล้าน และต้องประหารภายใน 15 วัน
- ต้องไม่มีสิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษ
- เพิ่มอำนาจประชาชนฟ้องตรงต่อศาล ถ้าชนะประชาชนมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือต้องยกเลิกแบงค์ 1000 และแบงค์ 500 เพราะเงินเทา ส่วนใหญ่จะเก็บใส่รังในรูปของเงินสด เป็นแบงค์ 1000 หรือแบงค์ 500
การจ่ายสินบนเงินทุจริต ก็มักจะใช้เงินสดจ่าย เพราะหาหลักฐานยากมาก ถ้าจ่ายด้วยการโอนแบบ ประชาชนทั่วไป จะมีหลักฐานและตามเส้นทางเงินได้ หรือจ่ายเป็นสิ่งของ อาคารชุด จะมีหลักฐานเกิดขึ้น
หรือแม้จะเปิดบัญชีม้า สุดท้ายบัญชีม้าก็ต้องปิดและส่วนใหญ่จะถอนเป็นเงินสด เพื่อส่งต่อให้นายเป็นทอด ๆ การส่งส่วยในรายการ ตามที่ปรากฏผ่านสื่อ ล้วนใช้เงินสดทั้งสิ้น
พรรคการเมืองต่าง ๆ ที่มอบเงินให้ ผู้สมัคร ส.ส. ก็มักใช้เงินสด บ้านนักการเมืองใหญ่จึงมักจะมีห้องลับเพื่อเก็บเงินสด ในอดีตก็เคยมีบุกจับอดีตอธิบดีกรมทางหลวงคนหนึ่ง ก็มีเงินแบงค์พันหลายร้อยลัง เก็บไว้ที่บ้าน
องค์ประกอบของการปราบทุจริต ก็คือการยกเลิกแบงค์ 1000 และแบงค์ 500 ซึ่งไม่เดือดร้อน สุจริตชนทั่วไป เพราะสามารถใช้การโอนเงินได้ ส่วนผู้สูงอายุก็สามารถใช้แบงค์ร้อย แบงค์ 50 บาท แบงค์ 20 บาทได้
เมื่อประกาศยกเลิกเช่นภายใน 3 เดือน คนที่ขนเงินจำนวนมากมาฝากธนาคาร ก็ต้องรายงานที่มาที่ไป ของเงินสดจำนวนมาก รวมทั้งการเสียภาษี
พรรคไทยภักดีจึงประกาศนโยบายยกเลิกแบงค์ 1000 และแบงค์ 500 เพื่อเป็นองค์ประกอบนโยบายปราบโกง
หมายเหตุ : อินเดียเคยประกาศยกเลิกแบงค์ 1000 แต่ต้องเอามาเปลี่ยนรุ่นใหม่ จีนหลายเมืองไม่รับเงินสดเช่น เซี่ยงไฮ้ ต้องจ่ายผ่านแอพเท่านั้น