สรุปความเสียหายกัมพูชาใช้ BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว 19 วัน รวม 61 พื้นที่

เพจกองทัพภาคที่ 1 โพสต์ระบุว่า ข้อมูลความเสียหายจากฝ่ายกัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด โจมตีพื้นที่พลเรือน จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - 26 ธ.ค.68 รวม 61 พื้นที่
ฝ่ายกัมพูชา ยังคงใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และ BM-21 เข้ามาพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทย แบบไร้ทิศทาง มายังพื้นที่ฝั่งพลเรือนของไทย
นี่คือสิ่งยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาไม่มีความจริงใจ และไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้ อีกทั้งยังเจตนาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง