xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.31 น. ครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,150.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,733.20 บาท