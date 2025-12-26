xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 1.69 จุด หรือ 0.13% มูลค่าซื้อขาย 907.48 ล้านบาท บรรยากาศการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดที่อยู่ที่ 1,266.46 จุด ปรับขึ้น 1.69 จุด หรือ 0.13% มูลค่าซื้อขาย 907.48 ล้านบาท