กรมชลฯ ทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมเฝ้าระวังฝนภาคใต้ระยะนี้

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน(26 ธ.ค.) ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 67,765 ล้าน ลบ.ม. (89%ของความจุอ่างฯ รวมกัน) เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวม 23,627 ล้าน ลบ.ม. (95% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ขณะนี้สถานการณ์น้ำได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กรมชลประทานได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบน เหลือในอัตรา 400 ลบ.ม./วินาที พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 68/69 ตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับทุกกิจกรรมไปตลอดช่วงฤดูแล้ง
สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 25 – 29 ธ.ค. ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน จะมีกำลังแรงขึ้น จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำฝน–น้ำท่า และข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยทุกชนิด ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน