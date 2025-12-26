xs
ปชป.เปิดตัว"อภิสิทธิ์-กรณ์-การดี"แคนดิเดตนายกฯ เตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแล้ว 3 คน คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ , นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และ นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง