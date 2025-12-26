xs
ราคาทองคำครั้งที่ 3 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 66,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.50 น. ครั้งที่ 3 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,100.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,672.56 บาท