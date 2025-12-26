กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง อาทิ ยางอะไหล่ แม่แรง ประแจขันล้อ เพื่อใช้สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ กรณียางรั่ว แตก แบน ระเบิด สายพ่วงแบตเตอรี่ ใช้กรณีรถสตาร์ทไม่ติด ถังดับเพลิงขนาดเล็ก ใช้ดับเพลิงในรถที่มีเปลวไฟขนาดเล็ก ไม่รุนแรง ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง ใช้ลากจูงกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ไฟฉายและแผ่นป้ายสะท้อนแสง เมื่อต้องจอดรถข้างทางในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รวมถึงชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัญหารถเสียหรือรถประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า การเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถ จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ควรมีติดรถ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนี้ ยางอะไหล่ แม่แรง ประแจขันล้อ ใช้สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ กรณียางรั่ว แตก แบน ระเบิด สายพ่วงแบตเตอรี่ ใช้กรณีรถสตาร์ทไม่ติด โดยนำสายพ่วงต่อกับรถคันอื่น เพื่อสตาร์ทรถและขับต่อไป ถังดับเพลิงขนาดเล็ก ใช้สำหรับดับเพลิงในรถที่มีเปลวไฟขนาดเล็ก ไม่รุนแรง ผู้ขับขี่สามารถดับเพลิงได้เอง ชุดอุปกรณ์ลาก พ่วง จูง ใช้ลากจูงกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ จำเป็นต้องลากรถไปยังสถานที่อื่นหรืออู่ซ่อมรถ ค้อนทุบกระจก ใช้ทุบกระจกด้านข้างรถ เมื่อระบบล็อครถขัดข้อง ไม่สามารถเปิดประตูเพื่อออกจากรถได้ ไฟฉายและแผ่นป้ายสะท้อนแสง ใช้แก้ไขปัญหาเมื่อรถเกิดเหตุขัดข้อง จำเป็นต้องจอดรถข้างทางในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ จะได้ปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บในเบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรเตรียมอุปกรณ์เติมลมแบบพกพา น้ำดื่มสะอาดติดรถไว้เสมอ และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียด เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง