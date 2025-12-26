เช้านี้คุณภาพอากาศ กทม.มีค่าฝุ่นสีส้มเกินมาตรฐาน 11 พื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 34.7 มคก./ลบ.ม.(ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 11พื้นที่ คือ
1 เขตจตุจักร 45 มคก./ลบ.ม.
2 เขตสาทร 44.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 44.1 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 41.9 มคก./ลบ.ม.
5 เขตบางคอแหลม 41.6 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบางซื่อ 40.2 มคก./ลบ.ม.
7 เขตภาษีเจริญ 39.8 มคก./ลบ.ม.
8 เขตหนองแขม 39.5 มคก./ลบ.ม.
9 เขตพระโขนง 39.2 มคก./ลบ.ม.
10 เขตราชเทวี 38.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางเขน 37.8 มคก./ลบ.ม.