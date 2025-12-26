6 ม.ค.นี้ กทพ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่กับแคมเปญ “EASY PASS…Cashback” คืนค่าผ่านทาง 50%

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ พิเศษสำหรับผู้ใช้งานบัตร EASY PASS กับแคมเปญพิเศษ EASY PASS...Cashback คืนค่าผ่านทาง 50% ในวันที่ 6 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01-23.59 น. ครอบคลุมทางพิเศษทั้ง 7 สายทางของ กทพ. โดยระบบจะคืนเงินให้แบบ Real-Time และแจ้งเตือนการคืนค่าผ่านทางพิเศษ ผ่าน Application EXAT Portal สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีไว้ หรือที่ thaieasypass.exat.co.th
เงื่อนไขการร่วมรายการ
- M-Pass / M-Flow / Motorway / Tollway ไม่ร่วมรายการ
- ทางพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ช่วงบางครุ-บางขุนเทียน ไม่ร่วมรายการ
- ไม่สามารถออกใบเสร็จจากการ Cashback ได้
- กรณีการผ่านทางพิเศษตามช่วงเวลาและทางพิเศษที่กำหนดไว้ แล้วเงินในบัตรไม่เพียงพอ จะไม่ได้รับเงินคืนค่าผ่านทางพิเศษ
- ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือนการคืนเงินค่าผ่านทางพิเศษให้กับผู้ใช้ทางพิเศษผ่าน Application EXAT Portal
-ไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือแลกเงินคืนค่าผ่านทางพิเศษเป็นเงินสดได้
- ผู้เข้าร่วมรายการต้องอัปเดต Application EXAT Portal ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Call Center 1543) ตลอด 24 ชั่วโมง