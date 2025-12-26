นายกฯ มอบสารเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2568

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 26 ธันวาคม เน้นย้ำว่า หัวใจสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย คือการสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล มาตรฐาน ความปลอดภัย วินัยในระบบ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของทุกคน
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ปราศจากภยันตรายทั้งปวง โดยทั่วกัน