เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 250 บาท รูปพรรณขายออก 66,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.05 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 250 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,100.00  บาท รับซื้อบาทละ 66,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,672.56 บาท