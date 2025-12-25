"กรณ์"จี้ ก.ล.ต.ล้างทุนเทาในตลาดหุ้น เตือนนักลงทุนให้ระมัดระวัง

ภายหลังจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค ยื่นหนังสือพร้อมข้อมูลหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ดำเนินการกับกลุ่มสแกมเมอร์ที่ใช้ตลาดหุ้นไทยฟอกเงิน จนนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์ 10,165 ล้านบาท ของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศไทย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ล่าสุด นายกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ใกล้การเลือกตั้ง มีความพยายามที่จะขายหุ้นที่อยู่ในบัญชีนอมินีที่ไม่ได้ถูกอายัด แต่เจ้าของที่แท้จริงก็คือกลุ่มฟอกเงิน เพื่อจะยักย้ายถ่ายเทเม็ดเงินออกจากบัญชีหุ้นที่กลุ่มนี้ถืออยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวล และได้เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่มสแกมเมอร์นอกเหนือจากที่ได้มีการอายัดไปแล้ว
นายกรณ์ กล่าวว่า ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ปชป. ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า จะต้องเร่งแจ้งเตือนนักลงทุน ให้ระมัดระวังในการเข้ามาซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อยที่สุด 7 บริษัทที่ทาง ก.ล.ต เคยประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน ว่าเป็นบริษัทที่กำลังถูกสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มฟอกเงินและกลุ่มสแกมเมอร์หรือไม่
“เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้พวกเราไปรับซื้อหุ้นจากกลุ่มฟอกเงินที่พยายามผ่องถ่ายหุ้นออกจากบัญชีของตน ดีไม่ดีอาจถูกกล่าวหาได้ในอนาคตว่ามีส่วนรู้เห็นสมคบกับการฟอกเงินของคนกลุ่มนี้ ก.ล.ต. ควรแจ้งเตือนให้ทราบว่ามีอันตรายนี้ และขอให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะในกรณีการรับซื้อหุ้นบิ๊กล็อต” นายกรณ์กล่าว
รองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มีหน้าที่ประเมิน และต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่า เจ้าของหุ้นที่แท้จริงคือใคร ก็คือตัวบริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ที่รับออเดอร์ขายหุ้นมา ดังนั้น ก.ล.ต. ต้องกำชับโบรกเกอร์ด้วยว่า ให้ตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษกับกลุ่ม 7 บริษัทดังกล่าว ว่าใครกันแน่เป็นเจ้าของที่แท้จริง