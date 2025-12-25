ปภ.แนะประชาชนไม่ขับรถเร็ว -ดื่มไม่ขับ เพิ่มความปลอดภัยช่วงปีใหม่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ขอให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด งดดื่มแอลกอฮอล์หากต้องขับรถ เตรียมความพร้อมของร่างกายและยานพาหนะก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมทางในการใช้รถใช้ถนนช่วงปีใหม่
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและจะมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดและการดื่มแอกอฮอล์แล้วขับ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจช้าลง การควบคุมรถลดลง และเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีขับรถช่วงเทศกาลอย่างปลอดภัย ดังนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย ลดความเร็วเมื่อผ่านเขตชุมชน ทางแยก ทางโค้ง และบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงปรับลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และทัศนวิสัย โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือในช่วงเช้ามืดที่มองเห็นจำกัด ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ขอให้ผู้ขับขี่งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนและขณะขับรถ หากจำเป็นต้องร่วมงานสังสรรค์ ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการขับรถขณะง่วงนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ควรหยุดพักหรือเปลี่ยนผู้ขับขี่อีกทั้งตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ระบบเบรก ยางรถยนต์ ไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟต่าง ๆ รวมถึงสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในการเดินทาง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และป้ายเตือนบนเส้นทางอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือประสบพบเหตุอุบัติภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป