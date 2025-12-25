‘เท้ง’โต้‘อนุทิน'เลือกตั้งครั้งนี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกัน ไม่เกี่ยว ม.112 ตามที่อ้าง

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ในเมื่อคุณอนุทินประกาศชัดแบบนี้แล้ว ผมก็ขอย้ำอีกครั้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแข่งกัน ระหว่าง รัฐบาลประชาชน กับรัฐบาลภูมิใจไทย
ผมยืนยันอีกครั้ง ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่อง 112 ตามที่คุณอนุทินอ้างทั้งสิ้น พอได้แล้วกับนิทานหลอกลวงประชาชนเพื่อกักขังประเทศให้อยู่กับอดีต
เราต้องการประเทศไทยที่ไม่เทา เท่ากัน และทันโลก พรรคประชาชนจะพยายามชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงของประชาชน ชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคอันดับ 2 ได้จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคอันดับ 1 อีก
เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คือโอกาสสุดท้ายที่จะพาประเทศไทยพ้นจากวิกฤตที่เผชิญอยู่รอบด้าน
พรรคประชาชน พร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
￼หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
เพื่อต่อสู้กับเครือข่ายทุนเทา ไม่ให้เข้ายึดครองประเทศอันเป็นที่รักของเราครับ”