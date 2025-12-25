ทภ.1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ช่วงเย็น

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 25 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.
กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 18 โดยมีการรบปะทะ เพื่อยึดครองพื้นที่ ใน 3 พื้นที่
1.พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา : ฝ่ายกัมพูชายังคงมีความพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และต้านทานด้วยการยิงปืนใหญ่, เครื่องยิงลูกระเบิด และ BM- 21 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายเราสถาปนาที่มั่นวางแนวเครื่องกีดขวางและได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุน ทำการยิงตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ และดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มั่น
2.พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชายังคงพยายามเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และต้านทานด้วยการยิงปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายเราสถาปนาที่มั่นวางแนวเครื่องกีดขวาง และได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ และดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มั่น
3. พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่น เป็นที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง และใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ และจำกัดการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
โดยในช่วงเช้า ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธจรวด BM-21 โจมตีเข้ามาพื้นที่พลเรือนของฝ่ายไทย
บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รวม 40 นัด ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค พื้นที่การเกษตร ถนนในหมู่บ้านก็ได้รับความเสียด้วย สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มีเจตนาที่จะยุติความขัดแย้งนี้ อีกทั้งยังเจตนาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างร้ายแรง
สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จำนวน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเตือนให้อพยพมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย โดยปัจจุบันได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวให้บริการ จำนวน 40 ศูนย์ มีประชาชน รวม 17,913 คน