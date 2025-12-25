มทบ.22 จัดพิธีรับศพวีรบุรุษบ้านหนองจานกลับภูมิลำเนา จ.อำนาจเจริญ

วันนี้ ( 25 ธ.ค.) เวลา 11.00 น. มทบ.22 จัดพิธีรับศพ พลฯ ธนวัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัด ร.2 พัน.3 รอ. จ.ปราจีนบุรี วีรบุรุษทหารกล้า ซึ่งได้พลีชีพปกป้องอธิปไตยของชาติ จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ บ.หนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยเคลื่อนย้ายศพ จาก จ.สระแก้ว มายัง ท่าอากาศยานทหาร บน.21 จ.อุบลราชธานี และได้เคลื่อนย้ายศพไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดเชือกนอก ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมี พล.ต.ธนกฤต พันธุ์รอด ผบ.มทบ.22 เป็นประธาน ซึ่งการจัดพิธี เป็นไปด้วยความสง่างาม สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแก่วีรชนทหารกล้า