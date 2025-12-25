xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 10.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,638.05 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,264.77 จุด ปรับลง 10.56 จุด หรือ 0.83% มูลค่าซื้อขาย 15,638.05 ล้านบาท