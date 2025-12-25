จนท.ช่วยเหลือ"หมี 3 ตัว - สิงโต 2 ตัว"จากชายแดนไทย-กัมพูชา ส่งไปศูนย์พักพิงได้สำเร็จ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์ป่าจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติภารกิจตลอดคืนเพื่อส่งมอบสัตว์ป่าทั้ง 5 ตัว ไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในพื้นที่ปลอดภัย
นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 24 ธันวาคม ทีมสัตวแพทย์ได้ส่งมอบหมี 3 ตัว ประกอบด้วย หมีหมาเพศเมีย 1 ตัว และหมีควายเพศผู้ 2 ตัว ให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว
การเคลื่อนย้ายครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของนางสาวชนัญญา กาญจนสาขา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ผลการตรวจสอบหลังจากนำสัตว์เข้ากรงพบว่า หมีทั้ง 3 ตัวมีสภาพแข็งแรง แสดงความสนใจต่อสิ่งเร้ารอบตัว เดินสำรวจรอบกรงอย่างสบายใจ และไม่พบความผิดปกติใดๆ
ด้านสิงโต 2 ตัว เดินทางถึงราชบุรี อย่างปลอดภัย เมื่อเวลา 02.42 น. (25 ธ.ค.)
ทีมสัตวแพทย์ได้ส่งมอบสิงโต 2 ตัว ให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี ภายใต้การดูแลของนางสาวภวรัญชน์ มีทิพย์กิจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2 ร่วมกับนางสาวมัชฌมณ แก้วพฤหัสชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่)
จากการตรวจสอบพบว่า สิงโตทั้งคู่มีอาการตื่นเต้นและตกใจในช่วงแรกที่เข้ากรง โดนกระตุ้นต่อสิ่งเร้าได้ง่าย และมีพฤติกรรมวิ่งชนกรงบ้าง ทางทีมสัตวแพทย์วิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะสิงโตเคยชินกับกรงเหล็กซี่ขนาดใหญ่เหมือนเสา เมื่อเจอลวดตาข่ายจึงเกิดความสับสน
สัตวแพทย์ได้แนะนำให้เปิดโซนพักสัตว์ที่มีลักษณะเป็นห้องทึบ เพื่อให้สิงโตได้หลบซ่อนตัวและลดความเครียดจากการขนย้าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการและการจัดการความเครียดในช่วงปรับตัวหลังย้ายที่อยู่
ภารกิจช่วยเหลือสัตว์ป่าครั้งนี้เสร็จสิ้นลงในเวลา 03.30 น. ด้วยความเรียบร้อย สัตว์ป่าทั้ง 5 ตัวขณะนี้อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญและจะได้รับการติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดต่อไป