ทภ.2 ขอแสดงความเสียใจจากเหตุกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ปราสาทตาควาย

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแสดงความเสียใจ จากเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณปราสาทตาควาย ซึ่งฝ่ายเราได้เข้ายึดพื้นที่ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมานั้น
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสริมความมั่นคง ณ ที่หมาย, ทำการกวาดล้างและตรวจค้นทุ่นระเบิดซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยในเวลา 14.25 น. ชุดทหารช่าง สังกัด พัน.5.22 ได้ทำการกวาดล้างท่นระเบิดบริเวณรอบปราสาท ขณะที่ชุดปฏิบัติการกำลังตรวจค้น ได้เกิดเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 นาย ดังนี้
1. ส.อ.นิติธรรม ศรีคำแซง
ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณขาข้างซ้าย
2. จ.ส.อ.อำนาจ ทัศสมบัติ
มีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ จากแรงอัด
โดยชุดเสนารักษ์ได้ทำการปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นาย ปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ส่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้เคียง