"สมชัย"ฝาก กกต.ตรวจความเรียบร้อยการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร-พรรค ดักคอหวั่นตำหนิที่ลูกกลมๆ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คาถาอาคม สำหรับการจับสลากได้เบอร์ต้น ๆ
การจับสลากหมายเลขของผู้สมัครและพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ควรจะเป็น fair game แต่เชื่อไหมภายใต้กติกาที่ กกต. ออกแบบสามารถใช้คาถาอาคมได้
เลือกตั้งปี 57 ตอนผมไปตรวจความเรียบร้อยก่อนวันรับสมัคร ผมบอกรองเลขา กกต. ที่ดูแลการจัดการว่า ขอลองจับเบอร์ด้วยตัวเอง จับครั้งแรก ผมได้เบอร์ 1 ให้ลองจับใหม่ครั้งที่สอง ผมก็จับได้เบอร์ 1 อีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ตะลึงพรึงเพริดว่า ผมทำได้อย่างไร ผมตอบว่า ผมมีเวทย์มนต์
จากนั้นก็เฉลยว่า ผมสังเกตแต่แรกว่าลูกกลม ๆ ที่ใส่หมายเลข 1 อยู่ภายใน มีตำหนิบางอย่างที่สังเกตไม่ยาก
ท่านรองเลขา จึงสั่งการให้เปลี่ยนชุดของลูกกลม ๆ ใหม่ทั้งชุดทันที
ไม่รู้ว่า เป็นอุบัติเหตุ หรือ การจงใจเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง
การจับสลากหมายเลขของผู้สมัครและพรรคที่จะมีขึ้น ในวันเสาร์ อาทิตย์ 27-28 ธันวาคม 2568 ฝาก กกต.จังหวัด และ กกต. กลางช่วยดูให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
(ยังมีคาถาอาคมอีก โปรดติดตามตอนต่อไป)