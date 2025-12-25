"นิพิฏฐ์"เตือนฝ่าย กม.สำนักกล้าธรรม อย่าชักกระบี่ออกจากฝัก หลังจ่อฟ้อง"อภิสิทธิ์"ข้อหาหมิ่นประมาท

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ช้าก่อน...
ผมฟังข่าว รอ.ธรรมนัส จะให้ทีมกฎหมายพรรคกล้าธรรม ฟ้องคุณอภิสิทธิ์ ข้อหาหมิ่นประมาท
ช้าก่อน....
ผมกับรอ.ธรรมนัส ก็รู้จักกัน มิมีเรื่องหมองใจกัน
แต่การจะให้สำนักกฎหมายแห่งพรรคกล้าธรรม ฟ้องคุณอภิสิทธิ์
มีหรือ ที่ฝ่ายกฎหมายสำนักประชาธิปัตย์จะไม่ขยับตัวเฝ้ามองสงครามครั้งนี้
อันการฟ้องหมิ่นประมาทนั้น เหมือนเอาประวัติของทั้งคู่มาทำเป็นหนังแล้วนำมาฉายกลางแปลง
จึงอย่าพึงกระทำเลย
เราผู้เป็นฝ่ายกฎหมาย ต่างเป็นเพียงองครักษ์พิทักษ์หัวหน้าพรรคที่เป็นเจ้าสำนักเท่านั้น
ศึกนี้ เรามองดูห่างๆ ให้เจ้าสำนักเขาประลองวิทยายุทธ์กันเองเถิด
เราผู้เป็นฝ่ายกฎหมายแห่งสำนักประชาธิปัตย์ จึงได้แต่เตือนฝ่ายกฎหมายแห่งสำนักกล้าธรรม ว่า ..
อย่าชักกระบี่ออกจากฝักเลย
แม้เราจะร่วงโรยด้วยอายุ แต่มิใช่เราจะทิ้งร้างซึ่งวิชากระบี่
ขอเตือนอีกครั้ง อย่าชักกระบี่ออกจากฝัก
เรามั่นใจว่า ดาบในมือเราคมกว่า และ เราชักกระบี่เร็วกว่าท่านมากมายนัก
มิทันที่ท่านจะชักกระบี่ออกจากฝัก ร่างท่านก็หลั่งเลือดชโลมดินแล้ว
นี่ เป็นความปรารถนาดีแห่งเรา
สำนักกฎหมายแห่งพรรคประชาธิปัตย์