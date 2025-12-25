วันนี้คุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 13 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ณ 12:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุโขทัย สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และหนองคาย
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 5.1 - 38.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15.3 - 50.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.9 - 49.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13.8 - 30.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9.2 - 24.0 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 33 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 26.1 - 61.6 มคก./ลบ.ม.