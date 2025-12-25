ผอ.ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย - กัมพูชา แจงกรณีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนสถานการณ์ชายแดน

พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดน ไทย - กัมพูชา เปิดเผยว่าจากกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่เนื้อหาและภาพประกอบในสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวอ้างว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติการของฝ่ายไทย เพื่อก่อให้เกิด กระแสดราม่าและความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนานาชาตินั้น ขอชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงโดยสรุป ดังนี้
ประการแรก สถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น มีจุดเริ่มต้นจากการกระทำของ ฝ่ายกัมพูชา ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนกำลัง การใช้อาวุธ และการดำเนินการในพื้นที่พิพาท อันเป็น การละเมิดข้อตกลงและแนวปฏิบัติที่ทั้งสองฝ่ายเคยยึดถือร่วมกันมาโดยตลอด
ประการที่สอง การปฏิบัติการของฝ่ายไทยเป็นไปตาม หลักการป้องกันตนเอง (Self-Defense) ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ดำเนินการอย่างจำกัด จำเป็น และได้สัดส่วน โดยมี เป้าหมายเพื่อยับยั้งภัยคุกคามและปกป้องอธิปไตยของรัฐ มิได้มุ่งโจมตีพลเรือน หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์
ประการที่สาม การนำเสนอภาพหรือข้อความที่เน้นอารมณ์และตัดขาดจากบริบทของ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ เป็นการบิดเบือนสถานการณ์ และอาจทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุ ที่แท้จริงของความตึงเครียด ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากการตัดสินใจและท่าทีของผู้นำฝ่ายกัมพูชาเอง
ประเทศไทยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม การคุ้มครองพลเรือน และการแก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธีมาโดยตลอด พร้อมให้ความร่วมมือกับกลไกระหว่างประเทศ และเปิดรับการตรวจสอบ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า จุดยืนของประเทศไทยได้รับความเข้าใจ และการสนับสนุนจากนานาชาติ ในฐานะการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนความชอบธรรม ความรับผิดชอบ และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ไม่ใช้ภาพหรือเรื่องราวของพลเรือนเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือสงครามข่าวสาร
“ไทยดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ความตึงเครียด เกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายกัมพูชา ไม่ใช่จากการดำเนินการของไทย”
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา