ปภ.แนะ “กฎ 4 ไม่” เพิ่มความปลอดภัยเดินทางไกลช่วงเทศกาล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไกลช่วงเทศกาล ซึ่งมีประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรหนาแน่น เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ พร้อมแนะนำ กฎ 4 ไม่ ที่ควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ดังนี้
- ไม่รีบ : ไม่ขับเร็ว และเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่ปลอดภัย
- ไม่ดื่ม : งดดื่มแอลกอฮอล์ และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง
- ไม่เล่นโทรศัพท์ : ไม่คุย ไม่แชต ไม่เล่นเกม ในระหว่างขับรถ
- ไม่ลืมตรวจสภาพรถยนต์ : ตรวจทุกระบบของรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
แจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง