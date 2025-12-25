ทส.มอบของขวัญปีใหม่ 2569 ยกเว้นค่าเข้าชมอุทยานฯ ฟรี 5 วัน ​

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงข่าวเตรียมมอบความสุขให้ประชาชนชาวไทยเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 จัดเต็มมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ พร้อมเปิดจุดบริการประชาชนและหน่วยกู้ภัยกว่า 320 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดยาว
นางรวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่และคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงฯ ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในสังกัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569 ซึ่งครอบคลุมอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากว่า 160 แห่ง รวมถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาอีกหลายแห่ง โดยมุ่งหวังที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของไทย แม้คาดการณ์ว่ารัฐจะสูญเสียรายได้กว่า 100 ล้านบาทจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ แต่เมื่อเทียบกับความสุขของประชาชนและการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่การท่องเที่ยว ถือเป็นการสร้างผลประโยชน์ในภาพรวมที่คุ้มค่ากว่ามหาศาล
นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านการเข้าชมแล้ว ปลัดกระทรวงฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการบริการพิเศษด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแจกกล้าไม้ฟรีจากกรมป่าไม้และสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการตรวจสอบอัญมณีฟรี ณ กรมทรัพยากรธรณี ตลอดเดือนมกราคม 2569 พร้อมกำชับทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวอุทยานไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวลดการใช้พลาสติกและรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานว่า กรมอุทยานฯ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้สโลแกน “ท่องเที่ยวอุทยานฯ ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปได้ทุกที่ เที่ยวฟรี 5 วัน” โดยได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินกว่า 320 จุด บนเส้นทางสายหลักและสายรอง พร้อมให้บริการห้องน้ำสะอาด เครื่องดื่ม และจุดพักผ่อนไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ และนครราชสีมา
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าการเข้าชมพื้นที่อุทยานฯ จะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ยังได้เตรียมมอบของขวัญพิเศษด้วยการแจกปฏิทินท่องเที่ยวปี 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ และกิจกรรมแจกกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชุมชน โดยระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำถนนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคม) เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้ชุมชนตามมาตรา 121 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน รวม 70 กิโลเมตร ซึ่งมีความพร้อมส่งมอบแล้ว 3 เส้นทาง นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงถนนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีก 15 แห่ง พร้อมส่งมอบแล้ว 9 เส้นทาง รวมระยะทาง 83.886 กิโลเมตร พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง