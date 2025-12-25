ทช.แนะ 7 เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569

กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.68 – 5 ม.ค.69 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรบนถนนสายหลักมีปริมาณหนาแน่น
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจร 7 เส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทาง ดังนี้
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี – ชัยนาท
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี – ปราจีนบุรี
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครปฐม – นครสวรรค์
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม – เพชรบุรี
เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ มีการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชน และหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสายด่วน ทช. โทร 1146