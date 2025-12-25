xs
ทภ.2 เผยเข้ายึดเนิน 225 จ.สุรินทร์ ได้แล้ว

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า เข้ายึด ‘เนิน 225’ จ.สุรินทร์ ได้แล้ว อยู่ในระหว่างปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง