รัสเซียตั้งเป้าสร้างสถานีพลังงานบนดวงจันทร์ภายในปี 2579

รอสคอสมอส (Roscosmos) องค์การอวกาศของรัสเซีย รายงานว่า รัสเซียมีแผนดำเนินการก่อสร้างสถานีพลังงานบนดวงจันทร์ภายในปี 2579 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดวงจันทร์ระยะยาวของรัสเซีย
แถลงการณ์ระบุว่า องค์การฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมกับสมาคมลาวอชคิน (Lavochkin Association) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการบินและอวกาศของรัสเซียในเดือนธ.ค. เพื่อดำเนินงานในโครงการนี้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนายานอวกาศ การทดสอบระบบภาคพื้นดิน การทดสอบเที่ยวบิน และการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นผิวดวงจันทร์
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สถานีพลังงานบนดวงจันทร์แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานระยะยาวให้แก่โครงการดวงจันทร์ต่าง ๆ ของรัสเซีย อาทิ ยานสำรวจดวงจันทร์ และหอดูดาว ตลอดจนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ (ILRS) ซึ่งรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของกลุ่มพันธมิตรต่างชาติอีกด้วย
รอสคอสมอสระบุว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญสู่การจัดตั้งสถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนดวงจันทร์ที่จะปฏิบัติการอย่างถาวร และถือเป็นจุดเปลี่ยนจากการดำเนินภารกิจแบบครั้งคราวไปสู่โครงการวิจัยดวงจันทร์ที่ยั่งยืนในระยะยาว