"วัน อยู่บำรุง" ยื่น กกต. บอกลา พปชร.

นายวัน อยู่บำรุง เดินทางไปยังสำนักงาน กกต. เพื่อยื่นหนังสือลาออกจาการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประกาศถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ ตนคงไปต่อไม่ได้ และเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบข่าวว่านายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกคนหนึ่งได้ประกาศวางมือ ลักษณะแบบนี้ทุกท่านก็คงทราบดีว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร ตอนนี้ไปต่อไม่ได้ ไปต่อไม่ทัน เพราะจะมีการสมัคร สส.แบบแบ่งเขตในวันที่ 27 ธันวาคมนี้แล้ว ตนจึงเดินทางมา กกต. เพื่อขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเมื่อลาออกแล้วตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ตนเป็นก็จะหลุดไปด้วย โดยจะขอใช้โอกาสนี้พักผ่อนและอยู่กับครอบครัว ซึ่งก็ขอส่งกำลังใจให้กับเพื่อนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ที่จะเป็นผู้สมัคร สส. ในการลงเลือกตั้งครั้งนี้ และขอขอบคุณพลเอกประวิตร ตลอดระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน ที่ตนอยู่กับท่าน ท่านเมตตาเอ็นดูตนมาตลอด
เมื่อถามถึงแนวโน้มของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายวัน ระบุว่าวันนี้ตนเพิ่งทราบข่าวว่าที่พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิกพรรคไปขอใบส่งตัวเป็น 100 คนก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไป ก็ต้องให้กำลังใจ เพราะหลายคนกลับตัวไม่ทันมันเกิดขึ้นกระชั้นชิดขนาดนี้ ตนก็ถือโอกาสพักผ่อน 1 สมัย การเมืองไม่ได้มีแค่เลือกตั้ง ครั้งนี้ครั้งเดียว การเมืองต้องดูกันยาวๆ โอกาสหน้าพบกันใหม่