xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า -8.74 จุด มูลค่าซื้อขาย 7,585.83 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 8.74 จุด หรือ -0.69% ที่ระดับ 1,266.59 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7,585.83 ล้านบาท