"แม่ทัพกุ้ง" สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ฝาก ปชช.เลือกคนดีบริหารประเทศ

พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ผ่านมา ว่า ได้ไปเยี่ยมประชาชน เพื่อให้กำลังใจ ปลอบขวัญ ซึ่งยืนยันว่าชาวบ้านมีขวัญและกำลังใจที่ดี ซึ่งก็เข้าใจความลำบากของชาวบ้าน เพราะย้ายออกมาจากบ้านหลายวันแล้ว
นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวทหาร รวมถึงทหารแนวหน้า ยืนยันว่าขวัญกำลังใจยังเต็มเปี่ยม ซึ่งตนลงไปดำเนินการตามที่ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมาย และเน้นเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พล.อ.บุญสิน ยังยืนยันว่า ตนยังทำงานอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่อยู่เบื้องหลัง ส่วนเบื้องหน้าเป็นหน้าที่ของ พล.ท.วีระยุทธ์ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ แต่อาจต้องใช้เวลา
พร้อมเปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความยินดีกับตน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศเป็นพลเอก ซึ่งตนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ จะประดับยศ พร้อมขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ ซึ่งตนจะทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดไป ตลอดจนถึงงานด้านมวลชน โดยเฉพาะในห้วงนี้อยู่ในโหมดการเลือกตั้ง อยากให้ใช้สติและความคิดเป็นของตัวเอง เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสนามการเลือกตั้ง