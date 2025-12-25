"ธีระชัย" ลาออกจากแคนดิเดตนายกฯ พปชร.ตาม "ลุงป้อม"

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความแจ้งว่า ลาออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคแล้ว หลังเมื่อวานนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลาออกจากแคนดิเดตนายกฯ ในวันนี้ ตนจึงแจ้งขอลาออกจากแคนดิเดตนายกฯ รวมไปถึงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
เหตุผลหลักที่ตัดสินใจเข้ามาทำกิจกรรมกับพรรค เกิดจากความศรัทธาส่วนตัวหัวหน้าพรรค ดังนั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ จึงถึงเวลาที่จะวางมือจากงานการเมืองไปก่อน
พร้อมระบุว่า "ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคและเพื่อนๆ ในพรรค ที่เปิดโอกาสให้ผมทำงานเต็มที่ และขออวยพรให้พรรคประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป โดยผมจะกลับไปเป็นนักวิชาการอิสระอย่างเดิม"