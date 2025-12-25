กกต.กทม.จัดเตรียมสถานที่รับสมัคร สส.เขต 33 เขต ย้ำ! ได้เบอร์แล้วห้ามจัดมหรสพ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่รองรับการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 33 เขต ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครในวันแรกวันที่ 27 ธ.ค. จนถคงวันที่ 31 ธ.ค. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญี่ปุ่น ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยด้านนอกเป็นที่ทำงานของสื่อมวลชน ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนได้มีการนำรถถ่ายทอดสดพร้อมอุปกรณ์มาติดตั้ง เพื่อรายงานบรรยากาศการรับสมัคร
ขณะที่ด้านในอาคารเป็นพื้นที่สำหรับการรับสมัคร โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการนำโต๊ะเก้าอี้มาจัดเรียง พักคอย สำหรับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 08.30 น. และพื้นที่รับสมัครทั้ง 33 เขต โดยมีการจัดวางตามผังที่ได้กำหนดไว้
ขณะที่การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและความปลอดภัย ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เจ้าหน้าที่ EOD เจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โดยรอบ
สำหรับประชาชน หรือกองเชียร์ ที่จะเข้ามาติดตามการรับสมัครภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 จะมีการจัดเตรียมพื้นที่อัฒจันทร์ เป็นพื้นที่สำหรับลุ้นและให้กำลังใจผู้สมัคร
ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่รับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขตของกรุงเทพมหานคร ว่า ในส่วนของกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ผู้สมัครจะเดินทางมาก่อนเวลา 8.30 น. เราจะให้ลงทะเบียนที่ด้านหน้าเรียงตามเขตทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 8.25 น.เจ้าหน้าที่จะประกาศว่าเหลือในเวลาอีก 5 นาทีที่จะขีดเส้นใต้ เพื่อให้รู้ว่ามีผู้มาก่อนเวลา 08.30 น. มีกี่คน และเมื่อถึงเวลา 08.30 น. จะมีการปิดประตูเพื่อให้คนที่เหลือลงทะเบียนให้เสร็จ
จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพฯ จะซักซ้อมขั้นตอนให้ผู้สมัครทราบว่ากระบวนการนั้นจะเริ่มต้นจากผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งจะจัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ทำการตกลงกัน ถ้าตกลงกันได้ก็จะบันทึกไว้ แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจับสลาก โดยก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมเงินค่าสมัคร ถ้าไม่ครบจะแจ้งให้ผู้สมัครมาสมัครในวันถัดไป โดยต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 16.30 น. พร้อมกับให้บันทึกไว้ว่าไม่ประสงค์จะสมัครในวันนี้
เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือการจับสลาก ซึ่งจะจับ 2 ครั้ง ครั้งแรกผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากเพื่อจับหาลำดับผู้สมัครที่จะไปสมัครรับเลือกตั้ง และจับสลากหมายเลขประจำตัว เมื่อจับเสร็จในครั้งที่ 1 จะทำการบันทึกไว้จากนั้นจะเข้าสู่การจับสลากครั้งที่ 2 โดยผู้สมัครเป็นผู้จับเองเพื่อให้ได้หมายเลขประจำตัวและลำดับในการยื่นใบสมัคร จากนั้นจะมีการทำบันทึกร่วมกันไว้แล้วเข้าสู่กระบวนการของการรับสมัครเลือกตั้งยื่นเอกสาร และจ่ายค่าสมัครรับเลือกตั้ง โดยผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งก็จะออกใบรับสมัครและใบเสร็จซึ่งก็จะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการของการรับสมัคร เมื่อออกไปจากห้องรับสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้หมายเลขดังกล่าวในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่มีข้อระวัง เมื่อออกไปแล้วห้ามไปจัดมหรสพหรือการรื่นเริง ห้ามไปจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง จนถึงวันสิ้นสุดการเลือกตั้ง
เมื่อถามถึงการจัดระเบียบกรณีมีหัวหน้าพรรคและกองเชียร์มาให้กำลังใจผู้สมัคร ผอ.กกต.กทม. กล่าวว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะจัดพื้นที่ให้อยู่บริเวณอัฒจันทร์ทั้งหมด ส่วนในพื้นที่รับสมัครจะอนุญาตให้เพียง ผู้สมัคร 1 คนและผู้ช่วยอีก 1 คนเท่านั้น ดังนั้นวันนี้ กทม. ได้เตรียมความพร้อม สำหรับรับสมัครเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตไปได้ 90% ส่วนอีก 10% จะมีการซ้อมกระบวนการเสมือนจริงในวันพรุ่งนี้ ( 26 ธ.ค.) ในเวลา 09.00 น. ตอนนี้คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม สถานที่พร้อม
เมื่อถามถึงนับตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง มีเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งแล้วหรือยัง ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่วนการดำเนินการต่างๆตอนนี้ผู้สมัคร จะต้องมีการยื่นเอกสารก่อนดำเนินการ 4 อย่างประกอบด้วย 1. การหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ช่วยหาเสียง 3. รถประจำการ และ 4 .การจัดเวทีปราศรัย โดยให้แจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
เมื่อถามถึงระเบียบติดตั้งป้ายหาเสียงระเบียบ เพื่อไม่บดบังการจราจร ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามประกาศวิธีการหาเสียง กำหนดเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียง ขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังแจ้งมาที่สำนักงาน กกต.กทม.เพื่อให้ ผอ.กกต.กทม.ลงนามออกประกาศ อย่างไรก็ตามตอนนี้ พรรคการเมืองสามารถขึ้นป้ายหาเสียงได้เลย เพราะใช้แนวทางการเลือกตั้งปี 2566 ซึ่งรับประกันว่าไม่ผิด และในวันรับสมัครเลือกตั้งจะได้รับเอกสารเหล่านี้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามต้องเน้นย้ำเรื่อง การติดตั้งป้ายหาเสียงต้องไม่บดบังทัศนียภาพ เพื่อป้องกันอันตราย ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เห็นทาง อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอกำชับตรงนี้