ธอส.มอบของขวัญปีใหม่ ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 1,000 บาท

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ตอบแทนลูกค้าที่มีวินัย การผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน รับเงินคืนเป็นของขวัญปีใหม่จำนวน 1,000 บาท ภายใต้โครงการ "ของขวัญปีใหม่ 2569 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส." เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีการผ่อนชำระเงินงวดย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2568) อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน โดย ธอส. เตรียมทยอยโอนเงินให้แก่ลูกค้าตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องกดรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Consent) ผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือทาง www.ghbank.co.th จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย (1) ใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้ (2) หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินงวดใหม่ ที่ต้องผ่อนชำระ (3) หนังสือแจ้งผลการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (4) หนังสือปรับอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเพิ่ม (5) หนังสือข้อมูลเครดิต และ (6) หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ และดาวน์โหลด Application : GHB ALL GEN พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 พร้อมชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดติดต่อกัน 2 เดือน (ในงวดเดือนธันวาคม 2568 และเดือนมกราคม 2569) กรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือนให้หักเงินเดือนเพื่อชำระผ่านหน่วยงานตามปกติเพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่ จากธนาคารตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ G H Bank Social Media