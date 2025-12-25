บขส.แจ้งเปลี่ยนจุดขึ้นรถช่วงปีใหม่ สำหรับผู้โดยสารสายเหนือ-อีสาน ที่จองตั่วล่วงหน้า

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ บขส. คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อท่องเที่ยวและฉลองเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมาก
ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าของ บขส. เส้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568 ให้ไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 โดยผู้โดยสารสามารถเดินทางมายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทั้งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถไฟฟ้าสายสีแดง รถเมล์ และรถแท็กซี่ เพื่อขึ้นรถ บขส. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัดภายในสถานีขนส่งฯ รวมทั้งขอแนะนำผู้โดยสาร ตรวจสอบ "จุดขึ้นรถ" ที่ระบุในตั๋วโดยสาร และเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า สามารถ Walk In มาซื้อตั๋วโดยสาร ณ วันเดินทาง และขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ได้
สอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋ว บขส. ได้ที่เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (www.facebook.com/BorKorSor99), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660