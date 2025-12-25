ทหารแจงรื้อถอนรูปปั้นฮินดูไม่เกี่ยวศาสนา-ความเชื่อ ชี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่และความมั่นคง

วันที่ 25 ธันวาคม 2568 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีลักษณะคล้ายประติมากรรมทางศาสนา ในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทย–กัมพูชา จนก่อให้เกิดความห่วงกังวลและการตีความที่หลากหลายในสังคมนั้น
ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ขอชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวมิได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ หรือการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ แต่เป็นการดำเนินการด้านการบริหารจัดการพื้นที่และความมั่นคง ภายหลังจากฝ่ายไทยสามารถกลับเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตที่ประเทศไทยยืนยันสิทธิอธิปไตย
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นโครงสร้างที่ถูกติดตั้งขึ้นภายหลัง และไม่ได้เป็นศาสนสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ การดำเนินการจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันการควบคุมพื้นที่ ลดความเสี่ยงของความเข้าใจคลาดเคลื่อน และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้สัญลักษณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดเพิ่มเติม
ประเทศไทยให้ความเคารพต่อทุกศาสนาและทุกความเชื่ออย่างเท่าเทียม รวมถึงศาสนาฮินดู ซึ่งมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับประเทศในภูมิภาคมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งตระหนักถึงความรู้สึกของประชาชนและผู้ที่นับถือศาสนาทั่วโลก และขอแสดงความเสียใจหากเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่สบายใจอันเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า ประเทศไทยยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การใช้การทูต และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ลดความขัดแย้ง และรักษาบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่าย
"เป็นการดำเนินการด้านการบริหารจัดการพื้นที่ มิได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือความเชื่อใดๆ"